Гражданин Румынии заставлял четырех молдаванок заниматься проституцией

Гражданин Румынии был приговорен в Молдове на 4,8 лет тюрьмы за сексуальную эксплуатацию четырех молдаванок.

Обвиняемый заказал девушкам билеты Кишинев-Афины, где обещал нанять на хорошо оплачиваемую работу.

Однако, девушек разместили в квартиры и гостиницы, где заставляли заниматься проституцией. Плату за сексуальные услуги в размере 100 евро за час забирал обвиняемый, а жертвы получали лишь не большую часть.

Гражданин Румынии был задержан в Греции и экстрадирован в Молдову для привлечения к уголовной ответственности.

Так же, мужчина обязан выплатить государству судебные расходы в размере 41 тысячи леев.