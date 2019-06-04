У японского острова Торисима произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в районе японского острова Торисима на юге архипелага Идзу, угрозы цунами нет.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, толчки зафиксированы в 13.40 по местному времени (07.40 по молдове), очаг землетрясения залегал на глубине 440 километров под водой, угрозы цунами нет, передает РИА Новости.

Острова архипелага Идзу располагаются в Филиппинском море Тихого океана примерно в 600 километрах к югу от Токио.