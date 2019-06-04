Санду и Нэстасе снова нарушают обещания: лидеры блока ACUM проводят закрытые переговоры с социалистами

Лидеры ПДС и ППДП снова нарушают свои обещания. На пресс-конференции, лидер ППДП Андрей Нэстасе заявил, что проведет публичные переговоры с депутатами о создании правящей коалиции.Однако сегодня лидеры блока пришли на закрытые переговоры с социалистами.

"Приглашаем депутатов, которые не подконтрольны олигархическому режиму, на открытые переговоры 2 апреля 2019 года", - сказал Нэстасе.

Сегодня, члены блока ACUM пришли на переговоры с социалистами. Встреча проходит за закрытыми дверями.

Это уже не первый раз, когда члены ACUM нарушают свои обещания, данные публично. В ходе предвыборной компании бином ПДС и ППДП подписали декларацию, в которой обещали своим избирателям не вступать в коалицию с ПСРМ.

"Я обязуюсь перед народом Молдовы не участвовать в создании формальной или неформальной коалиции с Демократической партией, Партией социалистов, партией Шор и "Нашей партией", - говорится в заявлении Майи Санду и Андрей Нэстасе.