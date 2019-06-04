В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами

Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.

Сорт, который получил название "Красный король Ямагаты", был выращен в одноименной префектуре Ямагата.

По данным телеканала, целью производителя было получить плоды достаточно большого размера, так как вне Японии именно такой вид плодов вишни наиболее популярен, передает РИА Новости.

Селекционерам удалось вывести сорт вишни, в котором плоды достигают в размере около 3 сантиметров и являются самыми крупными в мире.

Начало продаж вишни этого сорта за границу, в частности, в Китай и Южную Корею, ожидается примерно через три года.