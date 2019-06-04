Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Сорт, который получил название "Красный король Ямагаты", был выращен в одноименной префектуре Ямагата.
直径約３ｃｍ 世界最大級のさくらんぼ 名前は「やまがた紅王」 #nhk_news https://t.co/giboCv0ln9— NHKニュース (@nhk_news) June 4, 2019
По данным телеканала, целью производителя было получить плоды достаточно большого размера, так как вне Японии именно такой вид плодов вишни наиболее популярен, передает РИА Новости.
Селекционерам удалось вывести сорт вишни, в котором плоды достигают в размере около 3 сантиметров и являются самыми крупными в мире.
Начало продаж вишни этого сорта за границу, в частности, в Китай и Южную Корею, ожидается примерно через три года.
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