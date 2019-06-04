Семейный дом персонажа Тони Сопрано из сериала "Клан Сопрано" выставлен на продажу в американском Нью-Джерси.
Как пишет New York Times, особняк 1987 года постройки, в котором проходили съемки, продают за $3,4 млн его настоящие владельцы, передает IZ.
Сайт по продаже недвижимого имущества Zillow оценил дом в $1,63 млн, однако владельцы считают, что его голливудский статус позволяет повысить цену.
Площадь дома, в котором по сюжету жил босс мафии, составляет около 1,1 тыс. кв. м. В нем находятся четыре спальни и четыре ванные комнаты.
Кроме того, на на участке площадью 6 тыс. кв. м также есть гараж на две машины, бассейн и гостевой дом с отдельной спальней.
Сериал "Клан Сопрано" был снят в 1999–2007 годах. Всего в сериале 86 эпизодов, объединенных в шесть сезонов. Он является одним из самых рейтинговых сериалов телеканала HBO.
Ранее сообщалось, что режиссер сериала "Игра престолов" и фильма "Терминатор" Алан Тейлор займется съемками полнометражного приквела "Клана Сопрано".
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