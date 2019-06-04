Итоги переговоров ACUM и ПСРМ

Встретились и решили, что им нужно снова встретиться. С таким заявлением выступили лидеры блока ACUM после встречи с депутатами ПСРМ.

Журналисты спросили Андрея Нэстасе и Майю Санду, согласны ли они с условиями социалистов и готовы ли отказаться от должности спикера. В ответ Майя Санду сказала, что они обсудят предложения социалистов с депутатами ACUM.

В то же время Андрея Нэстасе обеспокоил этот вопрос. Лидер ППДП заявил, что в основе переговоров между ACUM и ПСРМ лежит антиолигархический пакет, предложенный биномом ПДС-ППДП.

Социалисты также выступили перед журналистами после переговоров. Лидер партии Зинаида Гречаный заявила, что ей нечего пока говорить прессе, и что сегодня состоится еще одна встреча.

Напомним, сегодня, 4 июня, в руководство Партии социалистов пришло на переговоры с лидерами блока ACUM. Встреча проходила за закрытыми дверями.