Гречаный после дискуссий с ACUM: "Мы не заметили открытости"

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный заявила, что дискуссии с лидерами блока ACUM сегодня завершились ничем. Все стороны повторили свои позиции и удалились совещаться с фракциями.

Глава социалистов даже пошутила на этот счёт: "Они пошли консультироваться со своими фракциями, которых то ли 2, то ли 26. И они, и мы озвучили позиции. Позиции очень жёсткие. Я не заметила, чтобы была открытость",- заявила Гречаный.

Напомним, ранее ПДС-ППДП и ПСРМ неоднократно приглашали друг друга к дискуссиям, которые всякий раз были провальными. ПДС и ППДП настаивают, чтобы должности председателя парламента и премьера отошли к ним, а социалисты должны лишь поддержать их законодательные инициативы, не участвуя при этом в правлении страной.

В свою очередь ПСРМ требует должность спикера для Зинаиды Гречаной, а также хотят быть ответственными за ряд областей в правительстве, в том числе в обороне и внешних отношениях. Они также настаивают на специальном статусе для русского языка, гарантии о неприсоединении к НАТО и расширениях полномочий президента.