Apă-Canal предупредил об отключении воды на Буюканах

Потребители, проживающие на улице Пиаца Унирий , 1 и 3 в столичном секторе Буюкань, останутся в среду, 5 июня, без воды. Подача воды будет прекращена с 09.00 до 15.00.

По данным "Apă-Canal Chişinău", отключения связаны с выполнением плановых работ на насосной станции по ул. Конституции, 6/1. После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам, передает IPN.

Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-7