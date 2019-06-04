Пять пляжей Одессы удостоились "Голубого флага"

Пять одесских пляжей подняли "Голубой флаг", который символизирует соответствие 30 экологическим стандартам. Речь идет о пляжах на курортах Затока, Черноморк, Zanzibar, SunDali и Калетон.

"Пляж курорта Затока впервые внесен в список Международной туристической организации как рекомендованный для посещения. Информация о соблюдении экологических стандартов существенно повлияет на привлекательность пляжа для отдыхающих", - отметил во время вручения сертификата международной программы "Голубой флаг" глава управления туризма, рекреации и курортов Одесской ОГА Александр Шека.

Украинские власти надеются, что благодаря этому количество иностранных туристов значительно увеличится этим летом. На сегодняшний день сертификат "Голубой флаг" получил 4560 пляжей, катеров и кораблей из 45 стран мира.