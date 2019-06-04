Стал известен обладатель первой "золотой визы" ОАЭ

Индиец Юсуф Али стал первым обладателем "золотой визы" ОАЭ. Бизнесмен прожил в Эмиратах более 45 лет и теперь ему гарантировано право на постоянное место жительства.

Как сообщило издание The National, Али стал первым резидентом ОАЭ, которому дали так называемую "золотую визу". Он является главой торговой сети Lulu Group с гипермаркетами в странах Ближнего Востока. Его состояние оценивается в 4,7 миллиарда долларов, передает 360.

Али назвал это событие "настоящим достижением" своей жизни.

Месяц назад в ОАЭ ввели "золотую карту", дающую право иностранным инвесторам и ценным специалистам постоянно проживать в стране. В марте кабинет министров страны впервые разрешил выдачу виз сроком на пять и десять лет определенным категориям иностранных граждан.

До этого максимальный срок разрешений на проживание для иностранцев составлял три года. Заявку на долгосрочную визу разрешено подавать инвесторам, предпринимателям, ученым, высококвалифицированным специалистам и талантливым студентам.