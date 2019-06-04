Валерий Реницэ о встрече ACUM с вице-премьером РФ: Подал ли Андрей Нэстасе руку Дмитрию Козаку?

Известный журналист Валерий Реницэ о том, как прошла встреча лидеров блока ACUM с вице-премьером Российской Федерации Дмитрием Козаком и подали ли они руку представителю России, вспомним как демонстративно они отказались пожимать руку президенту Игорю Додону.

"Суть общения между профессиональным российским прокурором, обладающим богатым опытом чиновника в аппарате Путина, и двумя желторотыми политическими деятелями, конечно, в целом понятна. Тем более что на пресс-конференции перед встречей Козак озвучил, словно свою собственную, точку зрения ACUM о плавном переходе с двухступенчатого плана деолигархизации Молдовы к досрочным парламентским выборам", - пишет Реницэ.

Реницэ иронизирует над дилемой лидеров ACUM: кому можно подавать руку, а кто не достоин такого жеста, ведь два месяца назад они посчитали, что президент Молдовы Игорь Додон нерукопожатен, пишет allmoldova.

"И не менее важно, подала ли Майя Санду руку представителю Первопрестольной на вчерашней встрече? …Должно быть, европейские политические пуритане от ACUM протянули с трепетом свои промыленные ладони к перекрученному западными санкциями, как посылка скотчем, представителю Кремля. Таким образом, прыжком стрекозы они перебрались через манкированного Игоря Николаевича, очутившись на ручке Дмитрия Николаевича и удивляясь (по крайне мере это верно для Андрея), как легко заменили молдавского кремлёвского ставленника", - размышляет журналист.

Валерий Реницэ считает, что лидеры правой оппозиции показали классический пример двойных стандартов, обвиняя социалистов и представителей Кремля, а затем пойдя на встречу с Козаком, чтобы любыми путями заставить социалистов войти с ними в коалицию.

"Догадки, домыслы… Да, в общем… А что делать, если представители "Акум" в своей депутатской деятельности пользуются двойными стандартами гласности, простите, транспарентности. "Часто снится мне в полуночном сне/ И мерещится счастье близкое,/ А проснулся я – ночь кругом темна,/ И здесь некому пожалеть меня", - подытожил Валерий Реницэ.