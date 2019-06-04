Детали жуткого убийства в Комрате: влюбленные около часа смотрели, как их жертва умирает

1 июня в лесополосе между селами Конгаз и Светлое было обнаружено тело 30-летнего мужчины. В ходе расследования полиция задержала 24-летнего жителя Тараклии, который, по версии следствия, вместе со своей 16-летней возлюбленной убил мужчину из Конгаза. Подозреваемый признал свою вину и рассказал правоохранителям иную версию данного преступления.

Известно, что погибший пропал 30 мая. Он уехал из дома на своем автомобиле и на следующий день не явился на работу. На поиски мужчины кинулись его коллеги. 1 июня, жители села рассказали, что видели авто погибшего у лесополосы. Придя на место происшествия, коллеги обнаружили автомобиль и недалеко от него труп мужчины. И сразу вызвали полицию.



Судмедэксперты установили, что мужчина скончался в результате множественных ножевых ранений. Спустя время полицейские задержали 16-летнюю девушку, которая сообщила следствию, что они вместе со своим 24-летним возлюбленным убили мужчину, отомстив ему таким образом за изнасилование, совершённое месяц назад.

В воскресенье, 2 июня, полицейские задержали второго подозреваемого, 24-летнего жителя Тараклии. Он рассказал следствию иную версию убийства, передаёт deschide.md.

По его словам, у 16-летней девушки и жертвы был роман прошлым летом. Однако родители девушки были против этих отношений и они растались. Этой весной они вновь начали общение. На тот момент у несовершеннолетней завязались отношения с 24-летним парнем из Тараклии, который узнал, что девушка назначила другому мужчине встречу. Она сказала своему возлюбленному, что желает бывшему парню смерти.



После этого 24-летний парень купил два ножа, для себя и девушки. В четверг, 30 мая, несовершеннолетняя встретилась с жертвой и сообщила парню о месте встречи.

В тот момент, когда девушка находилась в машине с мужчиной, она вытащила нож и нанесла ему удар в области шеи. Мужчина в ответ ударил её по лицу. В этот момент к машине подошёл парень несовершеннолетней, он открыл дверь и нанёс несколько ударов ножом в спину 30-летнего мужчины.

Погибший вступил в драку, а после попытался сбежать, но из-за полученных травм упал на землю.

Подозреваемый в убийстве парень сказал, что после этого они стояли возле умирающего около часа и разговаривали, затем раненный скончался. Труп они перетащили в лес, а ножи выбросили в реку.

Суд сегодня выдал мандат на арест на 30 суток на имя несовершеннолетней. Вскоре суд вынесет решение и в отношении 24-летнего молодого человека.



