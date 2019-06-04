Топ-10 самых дорогих городов мира для отдыха на выходных

Deutsche Bank опубликовал рейтинг городов по уровню затрат для туристов, которые хотят отдохнуть на выходных.

Для оценки затрат эксперты взяли стоимость двух ночей в стандартном 5-звездочном отеле, двух обедов в пабе на двоих, двух ужинов в ресторане на двоих, а также стоимость аренды автомобиля на два дня, двух пинт пива, 4 литров безалкогольных напитков, а также стоимость покупок (пара джинсов и спортивная обувь).

Ниже информция о 10 самых дорогих городах для отдыха на выходных.

1.Милан

Расходы на отдых: $2 706

Милан - второй по величине город Италии. Имеет репутацию финансово-экономической столицы страны и одной из мировых столиц моды, передает Вести.

В Милане расположено множество финансовых и торговых компаний (Pirelli, Telecom Italia, Alfa Romeo), а в пригороде располагаются промышленные предприятия.

Мировой известностью пользуются модные дома и предприятия легкой промышленности (марки Giorgio Armani, Gianni Versace, Dolce & Gabbana, Prada и др.).

Миланская неделя моды проходит в феврале и сентябре.



2. Копенгаген



Расходы на отдых: $2 120

Город является культурным, экономическим и правительственным центром Дании; это один из крупнейших финансовых центров Северной Европы с Копенгагенской фондовой биржей.

В Копенгагене можно найти как произведения современной архитектуры, так и исторические памятники, такие как обсерватория Круглая башня – замечательный пример архитектуры XVII века.

Художественные галереи, улицы, каналы, парки и церкви, построенные в стиле барокко, делают город еще более привлекательным.

3. Цюрих

Расходы на отдых: $2 104

Цюрих часто называют экономической и финансовой столицей Швейцарии. В Цюрихе расположены штаб-квартиры многих швейцарских банков и страховых компаний. Однако город интересен также и с точки зрения туризма.

Над историческим центром возвышаются романо-готические соборы Гросмюнстер, Фраумюнстер и церковь святого Петра.

На острове расположена ратуша в стиле ренессанса. В городе расположена штаб-квартира компании Barry Callebaut, одного из лидеров мирового производства шоколада.



4. Мадрид

Расходы на отдых: $2 085

Мадрид — влиятельный культурный центр, в котором расположено множество музеев международного масштаба, среди которых Музей Прадо, Центр искусств королевы Софии, Музей Тиссена-Борнемисы и Форум Мадрид, находящиеся в сотне самых посещаемых музеев в мире.

Однако столица Испании вошла в число самых дорогих городов для туристов.



5. Вена

Расходы на отдых: $2 067

Вена - это культурная столица Европы, город удивительно романтичный и открытый, который сохранил свое колоссальное историческое наследие.

Старый город Вены и дворец Шёнбрунн в декабре 2001 г. были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Однако столица Австрии также является дорогой не только для туристов, но и для жизни.

6. Лондон

Расходы на отдых: $2 049

Средоточием лондонских музеев является район Южного Кенсингтона, в котором находятся Музей естествознания, Музей науки, Музей Виктории и Альберта (крупнейшее в мире собрание декоративно-прикладного искусства и дизайна).

Другие примечательные музеи — Британский музей, коллекция которого насчитывает около 7,5 млн экспонатов, Лондонская Национальная галерея, один из наиболее уважаемых специалистами художественных музеев мира, галерея Тейт (самое крупное в мире собрание английского искусства), знаменитый Музей восковых фигур мадам Тюссо, Музей Шерлока Холмса.

Лондон привлекает множество туристов, однако нельзя не отметить, что это один из самых дорогих городов для приезжающих.

7. Рим

Расходы на отдых: $1 926

Рим — столица Италии, один из старейших городов мира и древняя столица Римской империи.

В Риме туристов привлекают роскошные императорские дворцы на Палатинском холме, храмы на Форуме, алтарь Мира императора Августа, гигантские термы Диоклетиана, Пантеон, катакомбы, Колизей, где устраивались гладиаторские бои и представления.

В городе немало художественных галерей, например галерея Боргезе, палаццо Дориа Памфили, музеи Капитолия, Национальный музей терм, Национальная галерея античного искусства.

Однако туристам надо быть готовым к тому, что придется неплохо потратиться, так как Рим вошел в число дорогих городов для туристов.

8. Каир

Расходы на отдых: $1 911

Каир – это древний город, который также является современным мегаполисом. Это один из самых больших городов на Ближнем Востоке, что доказывают постоянные пробки и уличный шум. Каир – город тысячи минаретов, это замечательное место для изучения египетской истории и культуры.

Тем не менее стоит отметить, что авиасообщения между Россией и Египтом не было с октября 2015 г., когда над Синаем взорвался самолет "Когалымавиа". Российские власти признали произошедшее терактом, который стал возможен из-за недостаточных мер безопасности в египетских аэропортах. В 2017 г. было объявлено о том, что Россия готова снять запрет на полеты в Египет.

9. Осло

Расходы на отдых: $1 878

Благодаря большому числу культурных объектов Осло является излюбленным туристическим пунктом. Одним из самых посещаемых мест можно назвать замок и крепость Акерсхус, которые практически положили начало города.

Здесь находятся несколько музеев, связанных с военной историей Норвегии.

В центре города также расположена ратуша Осло, в которой ежегодно вручают Нобелевскую премию мира.

Новый Оперный театр Осло находится непосредственно близ гавани, подобно Сиднейскому оперному театру.

10. Париж

Расходы на отдых: $1 799

Париж — столица Франции, самый красивый и элегантный город мира, символ любви и романтики, моды и изысканности.

В Париже есть все, о чем мечтают путешественники, – многочисленные музеи с богатейшими коллекциями, отличный шопинг, развлечения на любой вкус.

Однако приезжающим в столицу Франции надо быть готовыми к большим расходам, так как Париж замыкает топ-10 самых дорогих городов для туристов.