В Молдове около 20 человек ежедневно обращаются к врачам из-за укусов клещей

Растет число пациентов, которые обращаются к врачам из-за укусов клещей. Если месяц назад медики ежедневно принимали по пять человек, сейчас - около 20. Специалисты связывают это с потеплением.

"Чаще всего обращаются во второй половине дня. Люди возвращаются домой с пикников, обнаруживают клещей и обращаются в скорую помощь", - сказал врач Института скорой помощи Василий Шовгур.

Врачи отмечают, что укус клеща может привести к серьезным заболеваниям. Наиболее известная из них - болезнь Лайма, или боррелиоз. В прошлом году было зафиксировано 197 пациентов с этой патологией.

"Если вовремя не вылечить, могут появится осложнения - боли в суставах, конъюнктивит, близорукость, мигрень", - сказала дерматолог Родика Бодруг.

Горожане говорят, что в случае укуса всегда обращаются к врачам.

В Зеленхозе отмечают, все столичные парки уже обработали от насекомых.

"Опрыскиваем раз в три недели. Но все зависит от метеоусловий, можем опрыскивать и чаще. Мы держим этот вопрос на контроле", - сказал глава Зеленхоза Сергей Карп.