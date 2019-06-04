Страшная авария в Комрате: машины превратились в груду металла

Серьезная авария произошла на трассе Комрат-Кишинев. Пострадавших пришлось вынимать из машин спасателям.

На выезде из села Буджак столкнулись автомобиль автошколы марки "Дачия" и легковой "Форд". Фотографии с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы.

На место ДТП прибыли несколько экипажей полиции и скорой помощи. В результате столкновения автомобили буквально превратились в груду металла. Прибывшие на место происшествия спасатели вытащили из покореженных машин пострадавших.

По предварительной информации, водитель автомобиля марки "Форд" находится в тяжелом состоянии и был доставлен в реанимацию. Женщина и ребенок, находившиеся в этой же машине, получили травмы.

Пострадал водитель "Дачии", его также госпитализировали.

По данным полиции, авария произошла по вине водителя автомобиля "Форд", который вышел на встречную полосу. В результате его машина столкнулась с учебным автомобилем "Дачия".