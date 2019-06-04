Дедовщина в молдавской армии: прокуратура возбудила уголовное дело

В мотопехотной бригаде №2 имени Штефана чел Маре жестоко избили одного из солдат срочной службы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр обороны Молдовы Евгений Стурза.

По предварительной информации, речь идет об одном избитом солдате, хотя не исключен и сценарий издевательств "дедов" сразу над несколькими военнослужащими, об этом пишут пользователи соцсетей.

Как сообщил Стурза, по данному факту военная прокуратура возбудила уголовное дело. Чиновник пригрозил суровыми наказаниями и увольнениями всем тем, кто допустил подобный инцидент среди солдат срочной службы.

"Инициатор избиения изолирован от военнослужащих. Скоро он будет арестован, а дело передано в прокуратуру. Военная инспекция и полиция детально расследуют этот случай. Все виновные понесут заслуженное, суровое наказание, включая отставки и не только", - написал чиновник, отметив, что впредь не потерпит такого отношения к тем, кто исполняет свой долг в армии.