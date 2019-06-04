В Ульсанском институте науки и технологий рассказали, что затраты на преобразование тонны углекислого газа в полезную энергию составят благодаря этому методу всего $200.
Южнокорейские ученые разработали инновационный способ получения энергии из углекислого газа. Как сообщает агентство Yonhap, данное открытие обеспечит человечеству доступ к дешевой электроэнергии и поможет решить проблему глобального потепления, передает ТАСС.
Как пояснил ведущий научный сотрудник Ульсанского института науки и технологий Ким Гын Тхэ, открытие позволяет получать электроэнергию и чистый водород из среды, состоящей из воды, растворенного в ней углекислого газа и двух катализаторов.
"Химические и электрохимические реакции, происходящие в такой системе, достаточно просты, в силу чего данный процесс может быть с легкостью использован в коммерческих целях", - пояснил профессор Ким.
По его словам, благодаря этому методу затраты на преобразование тонны углекислого газа в полезную энергию составят всего $200.
"Растворив углекислый газ в воде, мы смогли найти ему новое применение", - комментирует профессор открытие. Несколько местных химических компаний и металлургических заводов уже заинтересовались инновационным химическим процессом, так как он может решить проблему выброса углекислого газа на этих предприятиях.
Планируется, что данный способ будет внедрен на южнокорейских промышленных объектах после завершения полевых испытаний. Помимо получения дешевой электроэнергии вырабатываемый в ходе химической реакции водород может использоваться в качестве топлива на водородных заправочных станциях для автомобилей. Также ожидается, что технология преобразования углекислого газа поможет в борьбе с глобальным потеплением, одной из причин которого служит рост выбросов парниковых газов.
Комментарии
- Антибиотики, назначаемые стоматологами, могут быть бесполезны и даже опасны
- Ученые: Скорлупа кедрового ореха — не мусор, а полезный ингредиент
- Астрономы сфотографировали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
- Британские ученые сочли безопасным употребление 25 чашек кофе в день
- Ученые протестировали генетическое "оружие"
- Ученые выяснили, сколько нужно отдыхать для нормальной жизни
- Назван нормализующий давление продукт
- Ученые рассказали, почему не все помнят свои сны
- Ученые выяснили, почему замороженные овощи и фрукты полезнее свежих
- Генетики поделились секретами успешной борьбы с лишним весом
- Названы наименее подверженные терактам курорты
- Изнасиловали и скинули с балкона столичной многоэтажки: четверо подозреваемых остаются под арестом
- Погибла в аэропорту: британку столкнули с лестницы опаздывающие пассажиры
- Юная певица из Молдовы покорила судей украинского шоу "Голос. Дети". ВИДЕО
- В Кишиневе проходит Форум молдавско-итальянских предприятий
- Разногласия между Майей Санду и Андреем Нэстасе в прямом эфире
- Пожилой мужчина сбросился с четвертого этажа РКБ
- Нантой и Мунтяну встретятся с Козаком. Санду и Нэстасе не могут из-за того, что Козак - в списке санкций ЕС
- В супермаркете Киева кот ел мясо в витрине. ВИДЕО
- Шокирующее видео с молодым человеком, принявшими наркотик "Зомби", потрясло Румынию
- Гороскоп на июнь: прогноз астролога на каждый день
- STOP FALS: Министерство здравоохранения разоблачает лже заявления портала, который хвалит ППДП-ПДС
- Австралию засыпает снегом
- Безопасность, как её видит вор в законе Болгар - бронежилеты и автоматы в его Мерседесе
- Жители Сорок жалуются на нашествие змей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD