Усадьба семьи Леонард в селе Куболта оказалась на грани полного разрушения

На грани полного разрушения оказалась Усадьба семьи Леонард, архитектурный памятник национального значение в селе Куболта Сынджерейского района. От некогда редкой красоты строения остались только стены и крыша.

"В этой семье было много философов, военачальников и высокообразованных людей. Они были поборниками образования для детей простых сословий. В случае болезни селяне шли к госпоже Анастасии."

Семья Леонард была одной из самых процветающих в Бессарабии XIX века. Ее представители были предводителями местного дворянства. В советский период в их усадьбе располагался санаторий для детей, больных туберкулезом.

"Во времена Советского Союза здесь было красиво, парк, дети, воспитатели, красиво было, а сейчас - все разрушено.

"Здесь хотели организовать монастырь. Лет 15-20 назад. Не знаю, почему священники не договорились".

Мэр Куболты подал заявку на внедрение трансграничного проекта стоимостью в миллион евро.

"Мы выступаем в качестве партнеров, Румыния - заявитель. Задача - восстановление Помещичей усадьбы. Первый этап отбора мы прошли. На втором будет проводиться оценка документов".

В Молдове более 60 бывших дворянских усадеб. Большинство из них заброшены.