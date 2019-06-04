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Антибиотики, назначаемые стоматологами, могут быть бесполезны и даже опасны
// фото: Global Look Press.
12:55, 04 Jun 2019
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В последнее время многих учёных волнует вопрос рационального применения антибиотиков. Во-первых, принимая препараты, в которых в общем-то нет нужды, человек подвергается риску возникновения нежелательных побочных эффектов. Во-вторых, злоупотребление антибиотиками приводит к развитию новых патогенных штаммов, устойчивых к медицинскому лечению (поэтому в некоторых случаях специалисты даже начали советовать не пропивать курс антибиотиков до конца).

Антибиотики назначаются пациентам многими лечащими врачами, в том числе стоматологами. Только в США на долю последних приходится 10% всех назначений таких препаратов. Но всегда ли в них есть необходимость?

Ответ на этот вопрос нашли учёные из Университета Иллинойса в Чикаго и Университета Орегона. Согласно новым данным, в подавляющем большинстве случаев стоматологи выписывают пациентам для профилактики инфекций антибиотики, в которых совершенно нет нужды, передает Вести.

В ходе работы исследователи проанализировали сведения о стоматологическом медицинском обслуживании из национальной базы данных Truven. В общей сложности было изучено почти 170 тысяч случаев назначения антибиотиков (и последующего лечения пациентов) в период с 2011 по 2015 год.

Учёных интересовало, сколько пациентов, которым стоматологи назначили антибиотики, имели кардиологические заболевания. Согласно рекомендациям Национальной системы здравоохранения США, лишь при наличии таких недугов пациентам следует принимать антибиотики в качестве профилактического средства перед некоторыми стоматологическими процедурами. Дело в том, что для них высок риск инфекционно-воспалительных осложнений (к примеру, инфекционного эндокардита).

Однако оказалось, что 81% рецептов, по которым можно получить антибиотик, были выписаны пациентам без сердечных заболеваний.

По словам авторов работы, в таких случаях рисков для здоровья намного больше, чем преимуществ. В результате такого "профилактического лечения" в организме могут появиться устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий, а также может повыситься риск развития бактериальных инфекций.

К примеру, чаще всего стоматологи назначали пациентам препарат под названием клиндамицин. При его приёме изменяется состав кишечных бактерий и повышается риск развития инфекционных заболеваний, возбудителем которых является микроорганизм Clostridium difficile.

При этом антибиотик был пациентам не нужен: в большинстве случаев его назначение объяснялось наличием имплантата для протезирования суставов. Ранее таким пациентам в качестве превентивной меры действительно назначался курс антибиотиков, однако эти правила не действуют в США (во всяком случае на бумаге) уже несколько лет.

Очевидно, стоматологам необходимо более внимательно относиться к профилактическому назначению антибиотиков и чаще задумываться о потенциальных рисках для здоровья пациентов, считают авторы этой работы.

"Существует множество факторов, которые влияют на рекомендации стоматологов, но это исследование показывает, что у последних есть возможность пересмотреть [своё назначение] в случае необходимости. Я думаю, что стоматологи должны рассматривать это исследование как призыв к действию, а не упрёк", – резюмирует соавтор работы Сьюзен Роуэн (Susan Rowan) из Университете Иллинойса в Чикаго.

Научная статья её команды опубликована в журнале JAMA Network Open.




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