В Кишиневе проходит Форум молдавско-итальянских предприятий

В Кишиневе проходит VI Экономический форум итальянских и совместных молдавско-итальянских предприятий в Молдове. Мероприятие организовано Посольством Италии в Кишиневе и Торговыми палатами двух государств.

На открытии форума министр экономики и инфраструктуры Республики Молдова Кирилл Габурич отметил, что Итальянская Республика является стратегическим партнером для Республики Молдова, как в области торговли, так и в сфере инвестиций. "Только в 2018 году объем экспорта в Италию увеличился на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а по объему товарообмена в 2018 году Италия занимает 4-е место среди партнеров Республики Молдова", - отметил министр, передает Молдпрес.

По словам министра, форум является платформой для информационной поддержки представителей компаний с итальянским капиталом в Республике Молдова, и возможностью для развития устойчивых партнерских отношений, обмена опытом и решения проблем.

Присутствовавший на форуме Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Республике Молдова Валерия Бьяджотти отметила, что мероприятие придаст молдавско-итальянским двусторонним отношениям новый импульс, учитывая задачи по повышению эффективности национальной экономики и интеграции Республики Молдова в мировую экономику.

Согласно статистическим данным, Италия занимает третье место в списке стран ЕС, из которых Республика Молдова импортирует товары.