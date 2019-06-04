Юная певица из Молдовы покорила судей украинского шоу "Голос. Дети". ВИДЕО

13-летняя девочка из Молдовы Аделина Иордаки покорила судей украинского шоу "Голос. Дети". Юная певица исполнила композицию Mamma Knows Best певицы Jessie J.

Аделина родом из Страшен. На музыкальных конкурс она приехала вместе с учителем по вокалу. В свои 13 девочка довольно известна в Молдове и даже имеет собственную фан-базу.

Талант юной исполнительницы оценили все тренеры украинского "Голос. Дети" и развернули свои кресла к ней. Аделина пошла в команду группы "Время и Стекло".

Более того Аделину поддержала сама София Ротару, пожелав в видео-обращении девочке удачи, сообщает rbc.ua.

"На этом замечательном проекте Голос. Дети я поддерживаю мою землячку Аделину Иордаки. Дорогая Аделина, тебе всего тринадцать, а ты так круто поешь. Так держать, я за тебя буду болеть. Желаю тебе и всем участникам этого проекта удачи и хорошего настроеня", - сказала Ротару.