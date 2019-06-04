Погибла в аэропорту: британку столкнули с лестницы опаздывающие пассажиры

71-летняя Паула Уайтлоу умерла в аэропорту в Польше — ее буквально затоптали пассажиры, спешащие на рейс. Женщина стояла вместе со всеми и ожидала автобуса. Когда трансфер подъехал, пассажиры бросились к нему — кто-то толкнул Паулу, и она ударилась головой об кафельный пол.

Аэропорт в Кракове.Женщину срочно госпитализировали, но травма оказалась слишком серьезной — через три недели пенсионерка умерла. Официальная причина смерти звучит как остановка сердца и сердечная недостаточность из-за черепно-мозговой травмы, передает Рамблер.

В суде признали, что случившееся с Паулой — несчастный случай.

Муж женщины считает, что они никогда не смогут найти виноватого. По его словам, Паула стояла впереди толпы, и ее просто снесли.

Фото: anews