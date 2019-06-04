Изнасиловали и скинули с балкона столичной многоэтажки: четверо подозреваемых остаются под арестом

Четверо задержанных по делу об изнасиловании и убийстве останутся в СИЗО. Кишиневский суд сектора Чеканы удовлетворили ходатайство прокуроров о продлении меры пресечении еще на 30 суток.

По делу об изнасиловании двух девушек, одна из которых была убита, задержаны четверо молодых людей, еще двое объявлены в розыск.

Как сообщают прокуроры, подследственные дают показания, но вину не признают.

Преступление произошло в начале мая в одной из столичных квартир. Одну из своих жертв - 16-летнюю девушку - насильники выбросили с седьмого этажа. Она скончалась в больнице не приходя в сознание. Второй жертве - девушку 21 года - удалось сбежать от мучителей.