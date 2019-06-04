Названы наименее подверженные терактам курорты

Эксперты перечислили популярные туристические курорты, которые считаются наименее подверженными террористическим атакам со стороны организации "Исламское государство". Полный список мест представлен на сайте The Sun.

В первую очередь специалисты отметили Италию. По их мнению, популярные среди путешественников города Рим и Венеция остаются безопасными для посещения, передает Рамблер.

Кроме того, в список попала Португалия и в частности Лиссабон, который никогда не подвергался террористическим атакам ИГ. Однако, как отметили в Министерстве иностранных дел, полностью исключить вероятность теракта в Португалии невозможно, так как страну посещают много иностранцев.

Также в рейтинге безопасных курортов оказался юг Франции. Несмотря на то, что в Париже за последние несколько лет произошло несколько террористических атак, специалисты уточнили, что Монако и Монпелье считаются относительно безопасными городами.

Вдобавок в список попали американские города Орландо и Нью-Йорк.

В декабре 2018 года организация TenTree составила список самых безопасных и изолированных мест, которые подойдут в качестве убежища на случай, если Россия начнет ядерную войну с США.

Первым эксперты отметили остров Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана — там проживают всего 297 человек, нет ресторанов, отелей и аэропортов, а добраться до него можно только на катере за семь дней.