Самые знаменитые кладбища мира

Пока одни туристы, приезжая в новую страну, мчатся осматривать музеи, памятники и дворцы, другие отправляются прямиком на кладбища. И не зря — многие из них давно стали отдельной достопримечательностью.

Сан-Микеле

Венеция, Италия

Прежде, чем остров Святого Михаила Архангела стали называть «островом мертвых» и признали самым престижным кладбищем в мире, на его территории находился монастырь, а затем и вовсе тюрьма. Все изменилось в 1807, когда Наполеон I приказал преобразовать остров в городское кладбище. Среди погребенных на Сан-Микеле Иосиф Бродский, Игорь Стравинский с супругой Верой и Сергей Дягилев, передает Рамблер.

Город мертвых

Каир, Египет

Michał Huniewicz/Flickr

Город мертвых, расположенный на окраине Египетской столицы, был кладбищем на протяжении тысячелетий. Сейчас рядом с могильными плитами и мавзолеями стоят жилые дома и магазины, ведь город полон не только усопшими, но и живыми людьми. Количество и тех, и других примерно одинаково — неслучайно Эль-Карафа (как его называют египтяне) считается родиной бедняков.

Greyfriars Kirkyard

Эдинбург, Шотландия

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Древнее шотландское кладбище известно не за счет похороненных здесь людей, а из-за того, что тут обитают призраки. По крайней мере многие туристы не сомневаются в этом, и у них есть на то причины. С конца 90-х здесь регулярно наблюдают сверхестественные явления, повсюду могилы 17 столетия, украшенные фигурами скелетов, а еще именно в Greyfriars Kirkyard находится тюрьма, которой уже больше 400 лет.

Hollywood Forever

Лос-Анджелес, США

Matt Lingard/Flickr

Звезды остаются звездами даже после своей смерти. Возможно, именно поэтому "Голливуд Навсегда" совсем не похож на обычное кладбище. Ежегодно в самый разгар лета здесь проводят кинопоказы, концерты и спектакли для того, чтобы, даже уйдя из жизни, знаменитости оставались в своей среде обитания. Среди 80 тысяч похороненных здесь — режиссер "Унесенных ветром2 Виктор Флеминг, звезда немого кино Рудольф Валентино и "отец Голливуда" Хобарт Уитли.



Пьер-Лашез

Париж, Франция

Flickr

Это кладбище пусть и не так популярно среди туристов, как Эйфелева башня или базилика Сакре-Кер, но все же однозначно является французским достоянием. С виду Пьер-Лашез напоминает просторный парк, но лишь на первый взгляд. Помимо просторных аллей здесь сотни могильных плит, на которых можно найти имена Эдит Пиаф, Бальзака, Марселя Пруста и Оскара Уайльда. Кстати, гробница последнего усеяна следами от губной помады. Говорят, что, поцеловав ее, можно обрести большую любовь.