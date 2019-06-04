О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Самые знаменитые кладбища мира
// фото: открытый источник
13:37, 04 Jun 2019
просмотров 140 | комментариев 0

Пока одни туристы, приезжая в новую страну, мчатся осматривать музеи, памятники и дворцы, другие отправляются прямиком на кладбища. И не зря — многие из них давно стали отдельной достопримечательностью.

Сан-Микеле

Венеция, Италия

Прежде, чем остров Святого Михаила Архангела стали называть «островом мертвых» и признали самым престижным кладбищем в мире, на его территории находился монастырь, а затем и вовсе тюрьма. Все изменилось в 1807, когда Наполеон I приказал преобразовать остров в городское кладбище. Среди погребенных на Сан-Микеле Иосиф Бродский, Игорь Стравинский с супругой Верой и Сергей Дягилев, передает Рамблер.

Город мертвых

Каир, Египет

Michał Huniewicz/Flickr

Город мертвых, расположенный на окраине Египетской столицы, был кладбищем на протяжении тысячелетий. Сейчас рядом с могильными плитами и мавзолеями стоят жилые дома и магазины, ведь город полон не только усопшими, но и живыми людьми. Количество и тех, и других примерно одинаково — неслучайно Эль-Карафа (как его называют египтяне) считается родиной бедняков.

Greyfriars Kirkyard
Эдинбург, Шотландия

depositphotos.com

Древнее шотландское кладбище известно не за счет похороненных здесь людей, а из-за того, что тут обитают призраки. По крайней мере многие туристы не сомневаются в этом, и у них есть на то причины. С конца 90-х здесь регулярно наблюдают сверхестественные явления, повсюду могилы 17 столетия, украшенные фигурами скелетов, а еще именно в Greyfriars Kirkyard находится тюрьма, которой уже больше 400 лет.

Hollywood Forever
Лос-Анджелес, США

Matt Lingard/Flickr

Звезды остаются звездами даже после своей смерти. Возможно, именно поэтому "Голливуд Навсегда" совсем не похож на обычное кладбище. Ежегодно в самый разгар лета здесь проводят кинопоказы, концерты и спектакли для того, чтобы, даже уйдя из жизни, знаменитости оставались в своей среде обитания. Среди 80 тысяч похороненных здесь — режиссер "Унесенных ветром2 Виктор Флеминг, звезда немого кино Рудольф Валентино и "отец Голливуда" Хобарт Уитли.

Пьер-Лашез
Париж, Франция

Flickr

Это кладбище пусть и не так популярно среди туристов, как Эйфелева башня или базилика Сакре-Кер, но все же однозначно является французским достоянием. С виду Пьер-Лашез напоминает просторный парк, но лишь на первый взгляд. Помимо просторных аллей здесь сотни могильных плит, на которых можно найти имена Эдит Пиаф, Бальзака, Марселя Пруста и Оскара Уайльда. Кстати, гробница последнего усеяна следами от губной помады. Говорят, что, поцеловав ее, можно обрести большую любовь.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День вряд ли будет богат событиями. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День вряд ли будет богат событиями. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День вряд ли будет богат событиями. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День вряд ли будет богат событиями. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
ХАЙЛЬ МАЙЯ!
Николай Костыркин,
IZBORSK.MD
Loading...