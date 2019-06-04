Сыгравший Тора актер приостанавливает кинокарьеру

35-летний Крис Хемсворт решил посвятить время семье - супруге Эльзе Патаки и троим детям.

Актер Крис Хэмсворт, который известен по роли Тора в фильме Мстители, приостанавливает карьеру в кино. Это связано в его решением посвящать больше времени семье. Об этом пишет The Mirror.

Хэмсворт женат на 42-летней Эльзе Патаки, с которой они воспитывают троих детей, передает Корреспондент.

"У них сейчас очень важный период взросления. Они все еще юны, и они прекрасно понимают, что мы реже видимся", - отметил актер.

По информации издания, последние 12 месяцев актер провел на съемочных площадках.

За годы своей карьеры Хэмсворт сыграл в таких фильмах, как Мстители, Тор, Белоснежка и охотник, Звездный путь и Хижина в лесу.