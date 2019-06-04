В надежде сбросить лишнее мы отказываемся от сладкого чая, покупаем фруктозу, но килограммы не уходят. Достичь успеха можно, если знать, какие продукты содержат сахар и что представляют собой его заменители.
Главный виновник избыточного веса — жирные продукты. Свою роль играют и свободные сахара — глюкоза, галактоза, фруктоза, сахароза, а также те, что естественным образом содержатся в меде, сиропах, фруктовых соках и их концентратах, передает Рамблер.
Полностью отказываться от них не обязательно, хотя организм отлично умеет добывать необходимую ему глюкозу из сложных углеводов, расщепляя их в процессе пищеварения на простые составляющие. Это его источник энергии, необходимой для нормального течения всех жизненных процессов.
Но если употреблять сахара не в меру, можно заработать ожирение и кариес. ВОЗ рекомендует дневную норму в 10% от общего числа калорий, еще лучше — 5%, примерно 25 граммов. Это правило не касается свежих фруктов и овощей, молока.
Точной формулы ВОЗ не предлагает, но, чтобы выполнить предписание, достаточно для начала отказаться от сладких напитков, фруктовых соков, кетчупа, полуфабрикатов. Желательно ограничить до минимума употребление кондитерских изделий и сахара-песка или рафинада, причем не только ради стройности.
Скрытая угроза
Мы часто не подозреваем, какое количество сахара содержат готовые продукты. Например, в столовой ложке кетчупа содержится примерно чайная его ложка, в банке газировки 0,25 мл может быть до 10 ложек. Производитель же, чтобы скрыть это, указывает в составе сироп агавы, мед, фруктозу — все это лишь разные виды сахара, а не его заменители. Часто пишут «тростниковый сахар», но и он ничем не полезнее свекловичного. Хорошо, если эти ингредиенты стоят в конце списка, значит, в продукте их немного, если же в самом начале — откажитесь от покупки.
Сахар прячется в…
-готовых соусах
-супах и кашах быстрого приготовления
-мясных полуфабрикатах
-консервированных овощах
-обезжиренных молочных продуктах
-цельнозерновом хлебе
-мюсли, фруктовых батончиках
-газированных напитках с пометками «ноль калорий», zero и light
-суши
Меняем сладость
За чувство удовольствия отвечают определенные подкорковые структуры мозга. Именно туда подают сигналы вкусовые рецепторы при распознавании сладкого.
Многие спокойно живут без сладкого и получают глюкозу из зерновых продуктов, овощей, фруктов. Те, для кого потребность непреодолима, могут присмотреться к сахарозаменителям. Их производят в основном из химических соединений, есть и натуральные — из веществ растительного происхождения. Они умеют обманывать вкусовые рецепторы и заставляют мозг считать сладким блюдо, в котором нет сахара.
Единственное противопоказание для их применения — беременность и кормление грудью.
Сейчас самым безопасным считается природный подсластитель стевия, однако у него есть горчинка, которая нравится не всем.
Также безопасна сукралоза. Она устойчива к термической обработке, поэтому ее можно добавлять в горячий кофе, а не только в холодную воду.
Допустимо использовать цикламат и аспартам. Последний широко применяется в мире, но не рекомендуется людям с фенилкетонурией — редким заболеванием, связанным с нарушением метаболизма аминокислот.
Ксилит и сорбит известны давно, любимы покупателями, но обладают калорийностью — при ожирении к ним обращаться не стоит. И помните: сахарозаменители и подсластители — это не одно и то же.
К последним относятся любые вещества, способные придать блюду сладкий вкус, например сахар-песок или та же стевия. То есть любой заменитель является подсластителем, но никак не наоборот.
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