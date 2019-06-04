Зинаида Гречаный: Социалисты не довольны переговорами с ACUM и рассмотрят предложения ДПМ

Лидер ПСРМ выступила перед прессой после завершения переговоров с блоком ACUM. Зинаида Гречаный сказала, что партия, которую она возглавляет, не может принять предложения ПДС-ППДП.

"К сожалению, мы остались на той же позиции. Они хотят, чтобы социалисты проголосовали и за премьер-министра от ACUM, и за спикера от ACUM, и за весь пакет предложенных блоком законопроектов, а потом “они посмотрят”. Вы хорошо понимаете, что мы, как сила, за которую проголосовали наибольшее количество граждан, не согласны с этим", - заявила Зинадина Гречаный.

Что касается приглашения на переговоры, озвученного социалистам Демократической партией, оно будет вынесено на суд Республиканского совета ПСРМ, который состоится на этой неделе.