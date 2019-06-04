Доктор Комаровский рассказал, какие лекарства нельзя покупать

Доктор Евгений Комаровский рассказал украинцам о главных признаках обмана, которые используются в "шарлатанских" лекарствах.

Педиатр выделил 7 главных признаков, по которым можно определить неэффективное лекарство. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает УНИАН.



1. Личные свидетельства

Эффективность средства подтверждается историями успеха. Их легко сочинить, и они не заменяют научных данных.

2. Быстрое действие

Немногие заболевания лечатся быстро, нереалистичные сроки — характерный признак обмана.

3. Натуральность компонентов

Полезность естественных составляющих и вредность «химии» — распространенный миф. Обращение к нему — повод для недоверия.



4. Чудодейственные средства

Ссылки на "научный прорыв", "секретную разработку", "оборонную технологию" в рекламе подозрительны. Настоящие прорывы в медицине всегда широко освещаются в прессе.

5. Теории заговора

Упоминание о фармацевтической промышленности и правительствах, скрывающих чудодейственное средство, служат для манипуляции покупателями.

6. Один продукт лечит множество болезней

Панацей не существует. Препараты с обещанием вылечить широкий спектр заболеваний подозрительны.

7. Отсутствие побочных эффектов

Не бывает эффективных медицинских воздействий без побочных эффектов. Если их наличие отрицается, это подозрительно.





