Тревожность может спровоцировать аллергию

Специалисты из Мюнхенского технического университета установили связь между сверхчувствительностью иммунной системы и тревожными состояниями, пишет sciencedaily.com.

В исследовании приняли участие более 1,7 тысячи человек среднего возраста. Эксперты исследовали разницу между хронической и сезонной аллергией. Участники эксперимента также ответили на вопросы о своем психологическом здоровье, передает Рамблер.

Было установлено: 27,4% опрошенных страдали от аллергии, из них 7,7% — от хронической, 6,1% — от сезонной, у 13,6% людей были другие формы аллергических реакций.

Оказалось, люди с тревожными расстройствами чаще подвержены сезонной аллергии на различные травы и пыльцу, в то время как у пациентов с депрессией наблюдалась хроническая аллергия, вызванная бытовой пылью или шерстью домашних животных.

В ходе эксперимента также выяснилось, что психологические факторы практически не влияют на возникновение пищевой и лекарственной аллергии.

В ближайшее время ученые намерены выяснить, какую роль в возникновении симптомов аллергии играют семейная предрасположенность и вредные привычки. Это поможет повысить эффективность противоаллергической терапии.