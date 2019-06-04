В Голливуде продают самый фотогеничный дом

В Голливуде продают особняк, который называют одним из самых фотографируемых в Америке.

Дом принадлежит фотографу Эми Нойнсингер, и он неоднократно фигурировал в рекламных роликах и фотосессиях со звездами, пишет Вести.ru со ссылкой на Mansion Global.

Хозяйка дома в нем жила вместе с семьей и одновременно использовала интерьеры для фотосессий, а некоторые комнаты сдавала в аренду фотографам.

Решение о продаже дома семья приняла, поскольку планирует переехать ближе к месту обучения детей. Недвижимость оценили в 5,95 миллиона долларов.







