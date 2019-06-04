В Украине возросло число жертв кори: умер трехмесячный ребенок

В Ривне от осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок.

Об этом сообщает ГУ «Ривненский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», передает УНИАН.



«Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка», - говорится в сообщении.

По сведениям лабораторного центра, ребенку были оказаны необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти его жизнь не удалось.





