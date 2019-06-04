"Похоронивший" себя иллюзионист шокировал зрителей

Мужчина был полностью засыпан гравием, после чего на несколько секунд не подавал признаков жизни.

Участник британского шоу Britain's Got Talent Джонатан Гудвин шокировал публику, когда "похоронил" себя заживо под гравием. Номер иллюзиониста набрал в YouTube полмиллиона просмотров за день, передает Корреспондент.

Гудвин залез внутрь стеклянного контейнера, после чего на него сверху начал высыпаться гравий. Он продолжал сыпаться до тех пор, пока мужчина не оказался укрыт им с головой. После этого несколько секунд он не подавал признаков жизни, что шокировало многих зрителей.

В студии присутствовали спасатели, которые уже приготовились вызволять иллюзиониста. Однако неожиданно в контейнере появилась его рука, после чего и сам он появился в полный рост.

Судьи также были перепуганы. Одна из них, Алиша Диксон, заявила: "Это плохо влияет на мои нервы. Ты можешь стать следующим Дэвидом Блейном (известный американский иллюзионист - ред.)".