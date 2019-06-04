iOS 13 представлена: названы ключевые преимущества

В новой операционной системе появился темный режим, а также улучшена производительность.

Компания Apple представила новую версию операционной системы iOS 13. Главными ее преимуществами стали наличие темной темы, а также улучшенная производительность. Об этом пишет The Verge.

Сообщается, что приложения в новой ОС запускаются в два раза быстрее, а функция Face ID запускает устройство на 30% быстрее, передает Корреспондент.

Что касается темной темы, то по словам создателей, этот режим будет доступен во всехприложениях Apple, а также может использоваться сторонними разработчиками приложений. Пользователи могут настроить темный режим iOS 13 на автоматическое включение в установленное время или на закате.

Кроме того, производитель обновил собственную клавиатуру, в которой появились свайпы.