Шестилетний ребенок пропал во время сильного ливня в Кантемирском районе

Шокирующий случай в селе Чобалакчия. Шестилетний ребенок пропал во время сильного ливня, который прошел накануне в Кантемирском районе.

О пропаже ребенка в полицию сообщила его мать. Женщина сказала, что не заметила, как он вышел из дома.

Правоохранители нашли ребенка у местного пастуха. Сорванца укутали в одеяло и привезли домой.

Позже его осмотрели врачи скорой помощи. Следователи намерены допросить мать ребенка, чтобы установить все обстоятельства инцидента.