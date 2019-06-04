Вода в колодцах Комрата сильно загрязнена

Концентрация нитратов в воде колодцев Комрата превышает норму в 1,5-500 раз. Данные представлены в программе ревитализации муниципия на 2019-2021 годах.

В настоящее время основным источником обеспечения питьевой водой населенного пункта является водозабор в Чок-Майдане мощностью 5 тыс. кубических метров в сутки. Структура была введена в эксплуатацию в 1999 году, и находится на расстоянии 25 км от муниципия Комрат.

В Чок-Майдане расположены 12 артезианских скважин, 2 резервуара по 2,5 тыс. кубометра, а также насосная станция. На территории Комрата находятся еще два водохранилища, по 2,5 тыс. кубометров, а также шесть скважин, которые обеспечивают водой некоторые участки муниципия.

Тем не менее, часть населения использует колодезную воду, которая, по мнению специалистов, предназначена для технических нужд, поскольку представляет опасность для здоровья людей.

"Кроме того, требованиям санитарных норм не соответствуют 95% исследованных проб колодезных вод. Они показали содержание нитратов от 75 до 2500 мг/л, при норме 50 мг/л. Другая проблема состоит в высокой концентрации солей в 89% исследованных проб колодезной воды", - отмечает gagauzinfo.md.

Специалисты объясняют загрязнение вод нитратами воздействием антропогенного фактора (хозяйственно-бытовая деятельность человека), а высокое содержание солей – ее природой.