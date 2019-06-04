Гибкий пластырь размером всего лишь 3 на 2 см выращивается в лабораторных условиях из образцов клеток пациента и затем превращается в здоровую сердечную мышцу.
"Живой пластырь" для человеческого сердца, содержащий миллионы живых стволовых клеток, способен помочь людям быстро оправиться после сердечного приступа, утверждают британские эксперты.
Гибкий пластырь размером всего лишь 3 на 2 см выращивается в лабораторных условиях из образцов клеток пациента и затем превращается в здоровую сердечную мышцу, передает Би-би-си.
Новинка также вырабатывает химические компоненты, которые восстанавливают и обновляют уже работающие клетки сердца. Эксперты из Имперского колледжа Лондона представили это изобретение на конференции по сердечным болезням в Манчестере и заявили, что испытания на кроликах показали его безопасность, передает УНИАН.
По информации Британского общества кардиологов, уже в ближайшие две недели должны начаться испытания на людях. Сердечный приступ случается в тот момент, когда закупоренная артерия блокирует приток крови к сердечной мышце, лишая ее кислорода и питательных элементов. Это может серьезно подорвать работу сердца по перекачиванию крови и привести к неизлечимой сердечной болезни.
"В какой-то момент мы надеемся включить этот пластырь для сердца в обычную программу лечения, которое врачи предлагают пациентам, перенесшим сердечный приступ", - говорит исследователь Ричард Джаббур. "Мы собираемся выписывать такие пластыри для людей с сердечными болезнями наряду с другими медикаментами.
Вы просто берете его с полки и устанавливаете пациенту", - объясняет он. По словам профессора Британского фонда по изучению сердечных болезней Метина Авкирана, сегодня не существует надежного средства от сердечной недостаточности, которая резко ухудшает жизнь людей. "Если мы сможем залатать сердце и помочь ему восстановиться, нам удастся улучшить здоровье таких людей", - утверждает ученый.
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