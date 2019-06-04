Из-за пожара в Нотр-Даме местным жителям может угрожать отравление свинцом

Чиновники утверждают, что пламя, которое разрушило собор 15 апреля, выделял токсичные вещества.

Беременным женщинам и детям, живущим возле разрушенного огнем собора Нотр-Дам в Париже, рекомендуется сдать анализы крови из-за опасений о возможном отравлении свинцом, передает УНИАН.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC. Рекомендация была вынесена после того, как результаты анализов одного ребенка, который живет на острове Сите в центре города, показала избыточное количество свинца в организме.

Органы здравоохранения заявили, что уровень содержания свинца в крови ребенка превышает нормативные пределы. Чиновники утверждают, что пламя, которое разрушило собор 15 апреля, выделяло токсичные вещества.

В огне расплавились около 300 тонн свинца с крыши и колокольни собора, из-за чего существует высокий риск загрязнения близлежащих районов.

Через неделю после пожара парижская полиция заявляла, что угроза воздействия свинца была "локализована", но предупредила людей, живущих рядом с собором, о необходимости использовать "влажные салфетки для уборки пыли". Теперь региональное агентство здравоохранения в Париже начало "экологическое расследование" после того, как ребенок сдал анализ на наличие свинца в крови.

В результате детям в возрасте до 7 лет и беременным женщинам, живущим на острове Сите, где расположен Нотр-Дам, было рекомендовано проконсультироваться со своим врачом "в качестве меры пресечения".

Следователи пытаются установить причину воздействия на ребенка, добавляя, что "другие факторы" кроме свинца, выделяется во время пожара, не исключаются.

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля.В результате пожара обрушился шпиль собора.Структуру здания Нотр-Дам-де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.