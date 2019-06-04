Туристический гороскоп на это лето составил астролог Хаял Алекперов.
Наступило лето, и все мысли уже не о работе, а о приятном отдыхе на пляже или посещении нового города. Как провести свой отпуск и куда податься туристам, рассказал "КП" астролог Хаял Алекперов, передает Униан.
Гороскоп путешествий 2019:Овен
Этим летом уставшим от забот Овнам просто необходима будет внутренняя перезагрузка. А потому, какой бы отдых представители этого знака не планировали, в нем обязательно нужно оставить место и время для того, чтобы побыть наедине со своими мыслями и переключиться. Идеальный вариант - путешествие в те места, которые являются для Овнов значимыми – это может быть как страна, в которой они давно мечтали побывать, так и родной город, где они выросли.
Гороскоп путешествий 2019: Телец
Финансовое положение Тельцов этим летом может оказаться достаточно нестабильным. Нежданные доходы могут сопровождаться такими же внезапными денежными тратами. А потому в плане отдыха представителям знака стоит рассматривать более бюджетные варианты, или же рассчитывать финансы на поездку заранее, чтобы уберечь себя от непредвиденных рисков. Что касается самого отдыха, здесь для Тельцов не так важно место, как компания. А потому старайтесь окружать себя только теми людьми, которые действительно являются "родными" по духу и мировоззрению.
Гороскоп путешествий 2019: Близнецы
Обстоятельства, которые сложатся в профессиональной и бытовой сферах жизни Близнецов могут серьезно расшатать внутреннее состояние. Отсюда – раздражительность и конфликты с близкими. И чтобы отдых стал вашим спасательным кругом в море неурядиц и забот, постарайтесь спланировать его заранее. Спонтанность в этом плане может привести к новым волнениям и переживаниям. Для отдыха Близнецам стоит выбирать спокойные и умиротворенные места, в которых представители знака смогут восстановить внутреннюю гармонию.
Гороскоп путешествий 2019: Рак
Этим летом яркие эмоции для Раков станут острой необходимостью. А потому, планируя свой отдых, постарайтесь в него включить смелые путешествия и различные активности. Дайвинг, подъем в горы или просто увлекательные экскурсии в интересные места не только расширят ваш кругозор, но и заставят посмотреть на многие окружающие вас вещи и события по-новому. А потому не бойтесь экспериментировать!
Гороскоп путешествий 2019: Лев
Этим летом у Львов есть все шансы осуществить свою заветную мечту и побывать в тех местах, которые представители знака давно отметили для себя, как маленький "персональный рай". Совет звезд – не откладывать поездку и не жалеть на нее финансов. Все потраченное – и время и деньги - вернется вам вдвойне. Тем более, что шквал позитивных эмоций и волна вдохновения после такой поездки вам гарантированы.
Гороскоп путешествий 2019: Дева
Девы – большие любители все распланировать до мельчайших деталей. И отдых – не исключение. Но этим летом звезды советуют вам поступить по-другому сценарию. Спонтанная поездка в неожиданные места принесет вам куда больший заряд позитива, чем вы рассчитывали. А потому смело соглашайтесь на внезапные предложения близких и друзей и перестаньте волноваться – все сложится самым лучшим образом!
Гороскоп путешествий 2019: Весы
Трудолюбивые Весы этим летом могут настолько окружить себя рабочими вопросами и бытовой рутиной, что для отдыха у них попросту может не хватить времени. Но моральное выгорание и тотальная усталость, скорее всего, наступят раньше, чем в вы рассчитывали. А потому не забывайте, что отдых – это тоже залог успеха в работе. Постарайтесь выкроить хотя бы немного времени для себя и проведите его так, как вы хотите – займитесь своим хобби, сходите на интересные выставки или перечитайте любимую книгу.
Гороскоп путешествий 2019: Скорпион
Звезды сулят Скорпионам не только интересный и увлекательный отдых. Есть большая вероятность, что их путешествие принесет кардинальные перемены в личной жизни. Так, курортный роман одиноких Скорпионов вполне может стать началом новых серьезных отношений. Семейным же знакам отдых позволит вернуть былую страсть в общении с партнером. Главное при этом – спланировать поездку на середину лета, а при выборе места – довериться своей интуиции. Она вас не подведет.
Гороскоп путешествий 2019: Стрелец
Моральный настрой в начале лета может подталкивать Стрельцов к необдуманным поступкам и неправильным решениям. И одним из них может стать планирование отдыха. Совет звезд – положиться на близких людей или друзей, с которыми вы хотите провести свой отпуск. Также постарайтесь быть осторожнее и не испытывать судьбу слишком экстремальными видами спорта – есть большая вероятность травм.
Гороскоп путешествий 2019: Козерог
Козероги – один из самых ответственных знаков зодиака. Они не только трудолюбивы в работе, но и чрезмерно исполнительны. Эти качества характера очень сильно изматывают Козерогов, а потому лучшим дополнением к отдыху будет сон. Постарайтесь спланировать отпуск так, чтобы в нем хватило места для здорового сна. Куда бы вы не отправились, позвольте себе немного пассивности. Это точно пойдет вам на пользу.
Гороскоп путешествий 2019: Водолей
Водолеи этим летом почувствуют в себе необходимость что-то создавать. И именно творческая реализация станет лучшим видом отдыха для представителей этого знака. А потому, куда бы вы ни планировали ехать – обязательно позаботьтесь о том, чтобы уделить время своей музе. Возьмите с собой в отпуск холст и кисти, если вы рисуете, или записывайте свои мысли в блокнот. Поверьте, в отпуске вы сгенерируете столько интересных идей, что для их реализации и года не хватит.
Гороскоп путешествий 2019: Рыбы
Стихия, которая поможет Рыбам максимально быстро восстановить силы и подзарядиться – это вода. И даже если вы не планируете поездку на море, постарайтесь выбирать места для отдыха именно с водоемами. Плавание и даже просто наблюдение за водной гладью поможет вам утихомирить внутренние эмоциональные бури и настроит на нужный лад.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Удачный день для людей творческих профессий.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Побольше решительности и сосредоточенности.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Повысится Ваша деловая активность.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны бытовые хлопоты.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Выгодно покупать валюту.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Многие получат премии или гонорары. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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