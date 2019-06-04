Курс евро и доллара растёт по отношению к молдавскому лею

Евро и доллар снова прибавят в стоимости. На среду, 5 июня, Национальный банк Молдовы объявил обменный курс в 20 леев 50 банов за один евро.

Таким образом, евро подорожает на 15 банов по сравнению с началом текущей недели. Доллар США прибавит один бан до 18 леев 21 бана, передает МОЛДПРЕС.

Курс румынского лея вырастет на три бана до 4 леев 32 банов, что на три бана больше, чем в понедельник.

Курс НБМ для украинской гривны и российского рубля останется без изменений. Так, рубль будет стоить 27 банов, а гривна - 67 банов.