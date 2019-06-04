Испанские футболисты установили памятник своему самому преданному болельщику

Испанская "Валенсия" не забыла своего самого преданного болельщика Висенте Наварро Апарисио. Футбольный клуб установил в его честь памятник прямо на домашнем стадионе "Месталья". Об этом сообщил "Ридус".

Апарисио всю жизнь болел за команду родного города — "Валенсию". 40 лет назад мужчина потерял зрение из-за отслоения сетчатки. Но даже тогда не переставал поддерживать любимую команду. Испанец покупал сезонный абонемент и ходил на стадион вместе с сыном, передает 360.

Он не пропустил ни одного домашнего матча и стал свидетелем триумфа клуба в 2004 году. Тот день Апарисио назвал самым счастливым в жизни.

Два года назад болельщик скончался, но его команда не забыла о нем. В его честь футбольный клуб «Валенсия» установил памятник прямо на домашнем стадионе "Месталья". Теперь футболисты могут увидеть самого преданного болельщика на 164-м месте 15-го ряда в центральной части трибуны.