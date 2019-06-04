Президент Украины Владимир Зеленский потратил 156 миллионов гривен на свою избирательную кампанию. Половина этих денег пришла в фонд от его сторонников, при этом наиболее крупными разовыми донорами оказались социолог Игорь Дементьев и бизнесмен Андрей Савченко — и оба связаны с ключевыми людьми из окружения Виктора Януковича, передает theБабель.
Сообщается, что 12 миллионов гривен Зеленский сам внес в свой избирательный фонд. Другие 66 миллионов ему перечислила партия «Слуга народа», 7 миллионов поступили от юридических лиц. Наибольший вклад сделали избиратели — 72 миллиона гривен, передает inforesist.org.
Анализ финансового отчета избирательного фонда Зеленского показал, среди доноров есть два человека, связанные с сыном Виктора Януковича Александром, — это социолог Игорь Дементьев и бизнесмен Андрей Савченко. Игорь Дементьев работал на «семью» бывшего президента, а Андрей Савченко до сих пор ведет общий бизнес с Януковичем-младшим.
Так, Дементьев перечислил в избирательный фонд Зеленского 140 тысяч гривен. В 2012 году Игорь Дементьев помог Сергею Арбузову стать первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова. Арбузов тогда возглавлял Нацбанк Украины, а Дементьев представлялся исполнительным директором немецкого Центра межкультурного сотрудничества и коммуникации.
Осенью 2014 года Дементьев становится первым заместителем главы правления Всеукраинского банка развития, который принадлежал Александру Януковичу. Главой правления банка была Валентина Арбузова — мать бывшего главы НБУ. В 2015 году банк ликвидировали.
Между тем Андрей Савченко перечислил на кампанию Зеленского 1,5 миллиона гривен. Сам Савченко родом из России, получил украинское гражданство в 2002 году. Весте с Александром Януковичем он владеет предприятием по обслуживанию и ремонту автомобилей МЧП «Десна — Н».
В 2014 году он голосовал за проведение «референдума» о присоединении Крыма к России, подозревается в государственной измене.
Комментируя получение данных средств в штабе партии «Слуга народа» отметили, что пожертвования принимала бухгалтерия, у которой не было возможности скрупулезно проверить всех доноров.
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