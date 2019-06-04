В Telegram появилась новая важная функция

Отныне пользователи смогут оставлять комментарии. Возможность появится при нажатии специальной кнопки.

В популярном мессенджере Telegram с новым обновлением добавилась важная функция - возможность комментирования публикаций. С помощью нее станет доступна обратная связь с владельцами каналов. Об этом отмечается на сайте мессенджера, передает Корреспондент.

Для добавления комментария необходимо будет нажать специальную кнопку, размещенную под публикацией, после чего пользователь будет перенаправлен на специальный сайт. Авторизация на нем уже будет пройдена.

На этом сайте можно будет оставлять комментарии, которые позже будут перенаправлены владельцу канала.

Кроме того, пользователи также смогут обсуждать публикации между собой, используя специальные чаты.

Также нововведением станет возможность выбора для пользователей отображения их номеров в группах или чатах.