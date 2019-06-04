Улицы Кагула после дождя превратились в реки. ВИДЕО

На юге Молдовы прошел сильный ливень. Дороги в Кагульском районе была полностью затоплены водой. Очевидец опубликовал в соцсетях видео непогоды.

"Кто едет в Кагул, берите с собой весла", - иронично прокомментировал автор видео.

По словам пользователей сети, непогода обрушилась и на другие населенные пункты страны. Так в селе Садаклия Бессарабского района шел град.

Напомним, на сегодня метеорологи объявили желтый код опасности. На всей территории страны ожидаются грозовые ливни, град и порывистый ветер.