Цырдя: ACUM похож на дальнобойщика, который заехал на ночлег со своими условиями

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

"Блок ACUM наконец прозрел и согласился на условия ПСРМ! Они готовы избрать спикером Зинаиду Гречаный”, – такие заголовки представили сегодня некоторые “не зависимые” от граждан СМИ. ФБ и ОК взорвались! Граждане активно стали обсуждать, хвалить ACUM, ждать реакции ПСРМ. Ваш скромный слуга получил сотни звонков. Мол, объясни, что происходит??? В отличие от наших граждан, мы не поленились и открыли новость. И что мы увидели? Да те же яйца, только в профиль.

...Вопрос: а если Андрей Нэстасе передумает и не подаст в отставку? И предлог найти легко: “ПСРМ с Плахотнюком! Мы не имеем морального права отдать эту должность олигарху! Нас не простят ни наши жены, ни наши любовницы!"? - передает aif.md.