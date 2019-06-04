Мошеннику, который выдавал себя за сотрудника НЦБК, грозит до 15 лет тюрьмы

До 15 лет тюрьмы грозит 53-летнему мошеннику, который под видом сотрудника силовых структур вымогал деньги у предпринимателей. По данным полиции, обманным путем он смог получить свыше 26 тысяч леев у двух бизнесменов, еще 10 тысяч выпрашивал у третьего, якобы, в долг.

"У одного из потерпевших мы узнали, что мужчина представлялся сотрудником НЦБК и вымогал у некоторых предпринимателей деньги. Выдавая себя офицером НЦБК, МВД или СИБ, он гарантировал возврат денег", - заявила

пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински. Подозреваемого задержали на 72 часа. Заведено уголовное дело. Следствие устанавливает личности других потерпевших.

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