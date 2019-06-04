Wizz Air запускает новый авиарейс из Кишинева в столицу Австралии

Крупнейшая бюджетная авиакомпания из Венгрии Wizz Air объявила о запуске нового рейса из Кишинева в столицу Австралии - Канберру. Соответствующее объявление было размещено на странице Wizz Air в Facebook.

Сообщается, что новое направление откроется с октября 2019 года. Полеты будут осуществляться дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

С 2013 года Wizz Air осуществляет рейсы из молдавской столицы в Бельгию, Данию, Францию, Германию, Грецию, Италию, Великобританию и Испанию.