На реконструкцию асфальтобетонного завода в Чимишлии потратили 700 тысяч евро

Асфальтобетонный завод в Чимишлии перестроили по европейским стандартам. Инвестиции составили миллион 700 тысяч евро. 60% средств предоставил в качестве кредита Европейский банк реконструкции и развития.

Производство обновили по примеру итальянского завода. Оно соответствует всем экологическим требованиям.

"Этот завод перестроили по новейшим технологиям производства асфальта. Переняли опыт компании, которая работает в этой отрасли уже почти 120 лет", - отметил представитель итальянской компании Мишель Вироли.

"Заводу было 35 лет, в этом году после ремонта чувствуется разница. На территории нет ни грамма дыма и пыли", - сказал прораб Николай Буздуган.

Сейчас на заводе работают 170 человек.

На открытии обновленного завода побывали министр экономики Кирилл Габурич и депутат Дмитрий Дьяков.

"О необходимости строительства этого завода говорили еще в прошлом году, когда был период, что нам не хватало асфальта в рамках проекта "Хорошие дороги" и не только. Они составили план инвестиций на этот год, чтобы отвечать спросу на рынке", - заявил министр экономики Кирилл Габурич.

"Они ни от кого не зависят, у них есть заказы, которые они выполняют. Поэтому, если все будет хорошо, и будет у нас власть, то люди будут работать, а мы сможем финансировать строительство дорог", - подчеркнул депутат ДПМ Дмитрий Дьяков.

В Молдове действует около 20 асфальтобетонных заводов.



