В Дубае откроют самый известный в мире музей восковых фигур

Знаменитый музей восковых фигур Мадам Тюссо анонсировал долгожданное открытие выставочного центра в Дубае.

Музей восковых фигур уже имеет четыре выставочных центра - в Сиднее, Лондоне, Нью-Йорке и Пекине, но открытие филиала в Дубае станет первым на Ближнем Востоке, сообщает УНИАН со ссылкой на amp.thenational.ae.

О проекте Мадам Тюссо в Дубае говорят не первый год. Запуск музея анонсировался еще в 2008 году, но откладывался несколько раз. Однако на этот раз, похоже, это, наконец, реальность. Известно, что музей откроется на острове Bluewater уже в этом году.

В музеях Мадам Тюссо посетители могут сфотографироваться с двойниками известных личностей прошлого и настоящего, знаменитыми актерами, музыкантами и политиками. Некоторые фигуры почти неотличимы от «оригиналов».



