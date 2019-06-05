Президент Игорь Додон объявил во вторник в рамках специального выпуска на телеканале НТВ Молдова, что Республиканский совет Партии социалистов, в рамках которого будет принято решение о предложении Демократической партии сформировать коалицию, может состояться в четверг вечером или в пятницу.
"Скорее всего, в четверг вечером или в пятницу у социалистов будет Республиканский совет, в рамках которого они примут решение. (...) Четверг это 6 июня, пятница - 7 июня, крайний срок. Я надеюсь, что смогу приехать с Торгового форума в Санкт-Петербурге, и мы примем решение в команде", - заявил глава государства, передает IPN.
Он считает, что первоначально Блок ACUM не должен был прийти к власти, а должен был оставаться в оппозиции. По его словам, в Блоке ACUM были уверены в том, что Партия социалистов создаст коалицию с Демократической партией. Президент добавил, что вариант сотрудничества с Блоком ACUM остается в силе, но ПСРМ никогда не пойдет на условия, выдвинутые блоком.
Что касается предложения о формировании коалиции от ДПМ, Игорь Додон говорит, что этот вопрос будет обсуждаться на Республиканском совете ПСРМ. "Готовы ли мы это обсудить? Только Республиканский совет может высказаться по этому поводу, но время давит на нас, я не уверен, что этот вопрос будет обсуждаться или будет обсуждаться реально в оставшееся время”.
Говоря о постановлении Конституционного суда относительно предельной дате, когда глава государства может распустить парламент - 9 июня или 21 июня, Игорь Додон надеется, что этот срок будет именно 21 июня, чтобы было еще немного времени для обсуждения.
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